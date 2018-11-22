Новости версия для печати За громкий шум в неположенное время полагается штраф Об этом горожанам напоминает администрация Орла.



Согласно региональному закону, тишину необходимо соблюдать:

• с 23:00 до 7:00 в будни;

• с 23:00 до 10:00 в выходные и официальные праздничные дни;

• с 13:00 до 15:00 ежедневно.

Исключение действует только в случае аварийных ситуаций, проведения спасательных работ и во время государственных праздников, таких День Победы Новый год, в этот список входит и День города. В ином случае, нарушение закона о тишине может повлечь за собой штраф: для физических лиц — от 1 до 3 тыс. рублей; для должностных лиц — от 3 до 5 тыс. рублей; для юридических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей.





Мария Семак

22 ноября 2018 года







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