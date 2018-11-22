Новости версия для печати МЧС: не стоит пробовать на прочность первый лед На Орловщину постепенно приходит зима, минусовая температура сохраняется и днем, в связи, с чем МЧС напоминает орловцам правила безопасности у водоемов.



Специалисты напоминают, что безопасным считается лед толщиной не меньше 10 сантиметров – он может вынести вес человека. Прочным считается лед прозрачный с синеватым или зеленоватым оттенком. Если вы решили перейти водоем, а лед начал хрустеть, покрылся трещинами или из-под него показалась вода, необходимо срочно вернуться на берег. Делать это нужно осторожно, широкими, скользящими шагами, не отрывая ног от поверхности. Также инспекторы МЧС обращаются к взрослым с просьбой не отпускать детей без присмотра к водоемам.





Мария Семак

22 ноября 2018 года







На главную страницу





