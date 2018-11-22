Новости версия для печати Что читают орловские школьники? Это пытались выяснить региональные организаторы конкурса чтецов «Живая классика».



Результат получили, проанализировав выбор произведений, представленных на суд жюри конкурса.



Для успешного исполнения недостаточно просто выучить отрывок и расставить в нем акценты – рассказ или повесть нужно внимательно прочитать, понять идею, которую выразил автор, обрести собственное отношение к этому сюжету, видение происходящего.



Среди орловских конкурсантов особенно популярны рассказы Тэффи, «Леночка» Пономаренко, «Тихий Дон» Шолохова, «Материнское поле» Айтматова, «Девочки с Васильевского острова» Яковлева, «Матерь человеческая» Закруткина. А вот читают ли дети в свободное от учебы время – пока неизвестно.





Мария Семак

22 ноября 2018 года







На главную страницу





