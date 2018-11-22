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четверг
22.11.2018
17:50:08
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Что читают орловские школьники?Это пытались выяснить региональные организаторы конкурса чтецов «Живая классика».
Результат получили, проанализировав выбор произведений, представленных на суд жюри конкурса.
Для успешного исполнения недостаточно просто выучить отрывок и расставить в нем акценты – рассказ или повесть нужно внимательно прочитать, понять идею, которую выразил автор, обрести собственное отношение к этому сюжету, видение происходящего.
Среди орловских конкурсантов особенно популярны рассказы Тэффи, «Леночка» Пономаренко, «Тихий Дон» Шолохова, «Материнское поле» Айтматова, «Девочки с Васильевского острова» Яковлева, «Матерь человеческая» Закруткина. А вот читают ли дети в свободное от учебы время – пока неизвестно.
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