Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Платить родителям или казне - вот в чем вопрос. Наш корреспондент со всех сторон «попробовала» тему школьного питания.



- В Химки с победой и большим багажом новых знаний. В Орле назвали имя «Лучшего воспитателя России».



- Либерал-демократы, справедливороссы озвучили свои предложения региональной власти.



- Второе рождение Шатиловки. Кто готов помочь науке?





Вести-Орёл

21 ноября 2018 года







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