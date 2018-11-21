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Кто накормит школьника?

В Орле кормят школьников за счет «скудного» городского бюджета. Но когда на завтрак рисовая каша, а на обед рыбные котлеты, многие дети приходят домой голодными или предпочитают купить что-то в школьной столовой. Что лучше? Есть, как и прежде, или разнообразить меню за счет родителей? И изменится ли качество приготовления еды с переходом на платное питание в школах?

Орел задолжал поставщикам питания около 70 миллионов рублей. В сентябре во всех школах провели анкетирование родителей. Члены нескольких родительских комитетов орловских школ сами пришли на прием к главе администрации. Тема для диалога - насущная. Но вариантов решения немного: экономить на качестве - точно не подходит, уменьшить порции – тоже, самое оптимальное - оплачивать его родителям.

За двухразовое питание - 58 рублей в день, за обед - 40. Пока же из «скудного» городского бюджета на ребенка выделяется значительно меньше. Поэтому разнообразие и вкус не устраивают главных «поедателей»: одни не любят каши, другие предпочитают зайти в буфет, так там есть выбор. Некоторые школьники предложили вариант шведского стола.

Есть и такие, кто с удовольствием ест в столовой. Адресное питание вообще не предусмотрено в школах России, разве, что в платных. В сельских же выручают подсобные хозяйства - овощи, ягоды фрукты со своих плантаций. В городе такой возможности нет.
Ирина Сушкова, директор МБОУ-Лицей №22 г. Орёл: «Школьное меню нужно менять. Менять его нужно, безусловно, с учетом тех основных критериев и параметров, которые устанавливает Роспотребнадзор по отношению к детскому питанию, и, безусловно, с учетом потребностей и вкусов современной молодежи».
Игорь Иваненко, директор МБОУ-Гимназия №39 г. Орёл: «На сегодняшний день бесплатное питание это баки, наполненные отходами, это огромные очереди в буфеты. Это говорит о том, что необходимо пересмотреть саму идею школьного питания».
При этом по статистике «Роспотребнадзора», жалоб на качество школьного питания в этом году зарегистрировано не было.
Елена Переверзева, начальник отдела санитарного надзора: «В настоящее время проводят мероприятия по переработке того меню, которое действует на сегодняшний день. Предложения представлены управлению Роспотребнадзора и будут рассмотрены в соответствии с требованиями законодательства».
О переменах пока только говорят, но если все же это и произойдет, социальных категорий это не коснется.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Что касается перехода на платное питание, вопрос на самом деле очень сложный, и мы должны понимать, что однозначно мы оставим отдельные категории детей, которым будет предоставлено бесплатное питание».
В Дагестане за счет бюджета питаются лишь ученики начальных классов. В Ивановской области родители стали оплачивать питание детей с этого года, но суммы меньше, чем озвученная в Орле и только по желанию. В соседней Белгородской области родительский вклад наоборот больше на несколько десятков рублей. К какому знаменателю придут в Орле, скорее всего, узнаем на декабрьской сессии Горсовета.


Анна Вайсергисер
21 ноября 2018 года

 


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