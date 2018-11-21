Новости версия для печати 5 декабря в Орле стартует первый Всероссийский театральный фестиваль «Месяц в деревне» Он приурочен к 200-летнему юбилею Тургенева.



Кроме спектаклей столичных театров, которые будут показаны на орловской сцене, 17 декабря в рамках фестиваля пройдет и всероссийский конкурс чтецов. Об этом сегодня рассказали журналистам на пресс-конференции в театре «Свободное пространство».



В программе фестиваля всего четыре спектакля. Но каких! Нашумевший в Москве городской мюзикл «Маяковский» театра "Луны" (16+), театр «Модерн» представит постановку «Юная любовь» (12+) по мотивам "Ромео и Джульетты", театр Алексея Рыбникова привезет неувядающую «Юнону и Авось» (12+), наше «Свободное пространство» вошло в программу фестиваля со спектаклем «Фокстрот 12-ти стульев» (12+).



На пресс-конференцию специально приехали режиссеры спектаклей, которые рассказали, что именно увидит зритель.

Александр Рыхлов, режиссер-постановщик спектакля «Маяковский»: «В спектакле звучат практически все тексты, которые реально произносились и Маяковским, и Лилей Брик, и Каменским, и Хлебниковым, и Бурлюком, там нет отсебятины. И самое главное, зачем мы делали этот спектакль: памятник Маяковскому это и есть сам Маяковский». В рамках фестиваля в Орле пройдет и конкурс чтецов, его положение уже разработано. Председатель жюри - заслуженный артист России Олег Марусев рассказал о том, как важно, что именно молодые люди от 12 и до 30 лет смогут подать тургеневские тесты так, как они это чувствуют. В конкурсе примут участие не только орловцы, желание прочесть отрывки из произведений классика уже выразили и питерцы, и москвичи. А театральный фестиваль откроется уже пятого декабря спектаклем «Юная любовь».





Эва Стасюлевич

21 ноября 2018 года







На главную страницу





