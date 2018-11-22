Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили телесные повреждения.



21 ноября в 20:37 водитель автомобиля Лада Гранта» при движении по участку автодороги Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое, на котором рассыпан гранулированный сухой жом, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате чего водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в Колпнянскую ЦРБ. Кроме того, телесные повреждения в результате ДТП получил пассажир автомобиля, после оказания помощи отпущен домой. 21 ноября в 21:30 водитель автомобиля «Пежо Партнер», двигаясь по ул. Нормандия-Неман, в районе дома № 1 не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в больницу им. Семашко, после оказания помощи отпущен.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области







Орловское Информбюро

22 ноября 2018 года







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