Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
22.11.2018
17:50:21
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле из горевшего дома спасли человека

Пожар произошел 21 ноября в переулке Гористый.

Возгорание возникло в прихожей частного жилого дома. Пожар стремительно развивался и грозил охватить всю постройку. Этому смогли воспрепятствовать подоспевшие на место ЧП пожарные, они же спасли из огня одного из жильцов – женщину 1959 года рождения.
Михаил Баев, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области «На момент прибытия первых пожарных подразделений было обнаружено возгорание данного дома изнутри. Также звеном ГЗДС изнутри был спасен человек. Возгорание ликвидировано. Спасенный не пострадал, скорая помощь осмотрела, помощь не потребовалась».
Вероятной причиной ЧП дознаватели МЧС считают короткое замыкание электросчетчика.

В результате пожара в жилом доме выгорел коридор, огнем повреждена оконная рама, закопчены кухня, коридор, ванна и туалет. От уничтожения огнем спасена кровля дома и комната площадью 20 квадратных метров. Ущерб, нанесенный пожаром, еще предстоит подсчитать.

Всего за минувший день в региональную службу спасения поступило 24 вызова на происшествия.11 раз пожарные расчеты выезжали на борьбу с огнем.


Иван Суверин
22 ноября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта