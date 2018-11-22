Новости версия для печати В Орле из горевшего дома спасли человека Пожар произошел 21 ноября в переулке Гористый.



Возгорание возникло в прихожей частного жилого дома. Пожар стремительно развивался и грозил охватить всю постройку. Этому смогли воспрепятствовать подоспевшие на место ЧП пожарные, они же спасли из огня одного из жильцов – женщину 1959 года рождения.

Михаил Баев, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области : «На момент прибытия первых пожарных подразделений было обнаружено возгорание данного дома изнутри. Также звеном ГЗДС изнутри был спасен человек. Возгорание ликвидировано. Спасенный не пострадал, скорая помощь осмотрела, помощь не потребовалась». Вероятной причиной ЧП дознаватели МЧС считают короткое замыкание электросчетчика.



В результате пожара в жилом доме выгорел коридор, огнем повреждена оконная рама, закопчены кухня, коридор, ванна и туалет. От уничтожения огнем спасена кровля дома и комната площадью 20 квадратных метров. Ущерб, нанесенный пожаром, еще предстоит подсчитать.



Всего за минувший день в региональную службу спасения поступило 24 вызова на происшествия.11 раз пожарные расчеты выезжали на борьбу с огнем.





Иван Суверин

22 ноября 2018 года







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