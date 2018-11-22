В Орле из горевшего дома спасли человека

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В Орле из горевшего дома спасли человекаПожар произошел 21 ноября в переулке Гористый.
Возгорание возникло в прихожей частного жилого дома. Пожар стремительно развивался и грозил охватить всю постройку. Этому смогли воспрепятствовать подоспевшие на место ЧП пожарные, они же спасли из огня одного из жильцов – женщину 1959 года рождения.
Вероятной причиной ЧП дознаватели МЧС считают короткое замыкание электросчетчика.
Михаил Баев, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области : «На момент прибытия первых пожарных подразделений было обнаружено возгорание данного дома изнутри. Также звеном ГЗДС изнутри был спасен человек. Возгорание ликвидировано. Спасенный не пострадал, скорая помощь осмотрела, помощь не потребовалась».
В результате пожара в жилом доме выгорел коридор, огнем повреждена оконная рама, закопчены кухня, коридор, ванна и туалет. От уничтожения огнем спасена кровля дома и комната площадью 20 квадратных метров. Ущерб, нанесенный пожаром, еще предстоит подсчитать.
Всего за минувший день в региональную службу спасения поступило 24 вызова на происшествия.11 раз пожарные расчеты выезжали на борьбу с огнем.