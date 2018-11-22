Новости версия для печати Федор Козин заключен под стражу на срок до 7 января будущего года Такое решение накануне принял на закрытом заседании Заводской районный суд Орла.



Заместитель начальника полиции регионального УМВД Федор Козин обвиняется в том, что совместно со своим коллегой он получил двухмиллионную взятку за избавление бизнесмена от уголовной ответственности. Второму фигуранту коррупционного скандала, начальнику Железнодорожного БЭП, уже предъявлено обвинение.



В УМВД по данному факту проходит внутренне расследование, которое грозит увольнением подозреваемым и дисциплинарными мерами их руководству.





Иван Суверин

22 ноября 2018 года







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