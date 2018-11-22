Новости версия для печати В Орле в программу ремонта дворовых территорий в будущем году планируется включить 87 объектов Сотрудники мэрии уже встретились с представителями 75 дворов и выслушали их пожелания по благоустройству территории.



На основе полученных мнений от жителей, в управлении градостроительства составляют дизайн-проекты. Сейчас готовы 28 проектов, девять из них уже согласованы с жителями. Завершить работу проектировщиков и сверить сметную стоимость планируют до новогодних праздников.





Татьяна Напольских

22 ноября 2018 года







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