Новости версия для печати За минувшую неделю ноября вируса бешенства на Орловщине выявлено не было Об этом сообщили в Орловском референтном центре.



Специалистами было проведено восемь исследований. Эта тема – на особом контроле. С начала года на территории области зафиксировано 54 случая бешенства у животных. В прошлом году за весь год их было 30.





Татьяна Напольских

22 ноября 2018 года







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