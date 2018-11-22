Новости версия для печати Орловский радиотелецентр приступил к запуску передатчиков второго мультиплекса Уже началась тестовая трансляция второй «десятки» телеканалов в Ливенском, Верховском, Должанском, Колпнянском, Покровском, Малоархангельском, Свердловском и Краснозоренском районах.



В Орловской области 20 каналов цифрового эфирного телевидения могли смотреть только жители Орла и Ливен. Теперь такая возможность появится у каждого жителя региона. В Орловской области построены и действуют 30 цифровых станций. Они обеспечивают цифровым сигналом 99,98% жителей региона.





Татьяна Напольских

22 ноября 2018 года







На главную страницу





