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В Орловской области продолжается 8-й Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд

Это – Ночная хоккейная лига. Она была основана еще в 2011 году с подачи президента страны. Сейчас - это главный любительский национальный чемпионат. И орловцы в нем принимают активное участие. На одном из матчей первого отборочного этапа побывал наш корреспондент.

Дивизион, в котором играют шесть команд, называется «Любитель 40 +». Днем - работа, ночью - спорт. Пока что команды только начинают сезон, трибуны не заполнены, но впереди главные матчи, на которых зрителям даже не хватает мест. В этом году в Орловской области будет сыгран еще один отборочный этап дивизиона «Любитель 18+ Лига мечты». Старт запланирован на 7 декабря, на лед выйдут четыре молодые команды. Ведь главная задача всего чемпионата - привлечь молодое поколение к историческому, для нашей страны, виду спорта - хоккею.
Альберт Червяков, капитан хоккейной команды «СЛАМС»:«Самое главное, мы играем для себя, а также для популяризации хоккея, чтобы дети смотрели».
На этой неделе команда «Ледовой арены» уверенно закрепилась на первой позиции в турнирном зачете. Еще один претендент на высшую строчку - команда «Метеор». Главный матч между фаворитами первого круга в дивизионе «40 +» состоится 9 декабря. Пожалуй, в этот день и решится, какая команда больше готова к главной награде турнира.

Ночная хоккейная лига хотя и носит любительский статус, но на льду уровень как в континентальной. Судьи, три периода по 20 минут, медики. И все это не просто так. Ведь лучшие из лучших получат право выступать в финале Всероссийского турнира, который пройдет в мае 2019 года в городе Сочи.


Всеволод Трифонов
22 ноября 2018 года

 


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