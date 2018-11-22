Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с генеральным директором ПАО «МРСК Центра» Игорем Маковским

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четверг
22.11.2018
17:49:45
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с генеральным директором ПАО «МРСК Центра» Игорем МаковскимСтороны обсудили актуальные вопросы функционирования и развития электросетевого комплекса Орловской области.
Андрей Клычков подчеркнул, что Орловская область активно и плодотворно сотрудничает с МРСК. В будущем планируется реализовать несколько больших инвестиционных проектов. В частности, речь идет о цифровизации электросетевого комплекса и создании единого Центра управления сетями. Среди вопросов, которые необходимо решать – реконструкция сетей и объединение бесконтрольно функционирующих объектов.
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