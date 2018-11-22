Новости версия для печати Будущее орловских СМИ обсудили на заседании профильного комитета Облсовета Заседание комитета по взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям состоялось 20 ноября.



В 2019 году на финансирование телевидения и радиовещания планируется выделить больше 35 миллионов рублей. Если сравнивать эту сумму с текущим годом, то она возросла на 6 с лишним миллионов рублей. А вот средства, выделяемые на периодическую печать и издательства, уменьшили практически на 2,5 млн. И составили они 47,5 млн. рублей.





Юлия Опанасюк

22 ноября 2018 года







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