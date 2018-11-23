В Орле Совет солдатских матерей подведет итоги работы за 2018 год

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пятница
23.11.2018
9:11:15
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В Орле Совет солдатских матерей подведет итоги работы за 2018 годНа заседании будут присутствовать представители областной власти, регионального комиссариата, военно-врачебной комиссии, военной прокуратуры.
В 2017 году региональная организация выиграла президентский гранд на реализацию проекта, который дал возможность Совету контролировать соблюдение закона при призыве и военной службе. Женщины занимаются просветительской работой среди призывников и новобранцев, проводят беседы и консультации по юридическим и медицинским вопросам, выезжают в воинские формирования и госпитали, чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях солдаты несут службу, как их кормят, лечат, одевают.
По предварительным итогам, за минувший год только письменных обращений в Совет поступило свыше 200, это не считая консультаций по телефону и личных встреч.
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