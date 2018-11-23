Новости версия для печати В Орле Совет солдатских матерей подведет итоги работы за 2018 год На заседании будут присутствовать представители областной власти, регионального комиссариата, военно-врачебной комиссии, военной прокуратуры.



В 2017 году региональная организация выиграла президентский гранд на реализацию проекта, который дал возможность Совету контролировать соблюдение закона при призыве и военной службе. Женщины занимаются просветительской работой среди призывников и новобранцев, проводят беседы и консультации по юридическим и медицинским вопросам, выезжают в воинские формирования и госпитали, чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях солдаты несут службу, как их кормят, лечат, одевают.



По предварительным итогам, за минувший год только письменных обращений в Совет поступило свыше 200, это не считая консультаций по телефону и личных встреч.





Мария Семак

23 ноября 2018 года







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