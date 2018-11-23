Новости версия для печати В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери В Орле уже сегодня прозвучат слова благодарности в адрес самых близких и дорогих женщин.



В рамках традиционной акции «Женщина с ребенком на руках» получат подарки пациентки орловского городского родильного дома на улице Посадской. В большом зале администрации соберутся уже опытные мамы – многодетные, те, в чьих семьях растут приемные дети и участницы социального проекта «Мамы разные нужны, мамы разные важны». Их с праздником поздравят первые лица города. Частью праздника станет награждение победителей конкурса чтецов среди школьников «Посвящаю маме». И, конечно, будет концертная программа.





Мария Семак

23 ноября 2018 года







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