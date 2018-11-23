Новости версия для печати Группа РОСНАНО заинтересована в сотрудничестве с Орловской областью Об этом говорилось на встрече губернатора Андрея Клычкова с управляющим директором по региональной политике и взаимодействию с органами власти РОСНАНО Дмитрием Криницким.



Взаимодействие уже есть. В регионе создан диагностический центр позитронно-эмиссионной компьютерной томографии – в своем роде единственный в стране. Сейчас рассматривается возможность открытия на Орловщине производственного филиала, занимающегося выпуском модификаторов дорожных покрытий. Также сторонам интересны сферы инновационной медицины, ЖКХ.





Анна Боева

22 ноября 2018 года







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