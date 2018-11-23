Новости версия для печати Весной будущего года на столах орловцев появятся орловские томаты В марте в теплицах «Кумира» будет уже первый урожай овощей закрытого грунта. Об этом губернатору сообщил инвестор проекта.



Сейчас тепличный комплекс площадью в 7,5 гектаров достраивают. На середину декабря назначено его торжественное открытие. Первая рассада там будет высажена в течение двух ближайших недель. К слову, это производство даст 150 новых рабочих мест.





Анна Боева

22 ноября 2018 года







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