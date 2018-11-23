Новости версия для печати

За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП

22 ноября в 13 часов, при выезде с прилегающей территории на Московское шоссе в районе дома № 113, водитель автомобиля «Хонда Цивик» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по линии тротуаров слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, скорой помощью доставлен в больницу им. Боткина, после оказания помощи отпущен.

22 ноября в 16:50 водитель автомобиля «Шкода Октавия», при движении задним ходом в районе д. 9 по улице Кромской, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, скорой медицинской помощи доставлена в больницу им. Семашко, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение.

22 ноября в 23:05 водитель автомобиля «Иран Хондро Саманд» двигался по улице Семинарской и в районе д.3 допустил наезд на препятствие (бетонную опору). В результате ДТП водитель скончался при транспортировке в медицинское учреждение.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

