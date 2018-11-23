Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:35 на телеканале «Россия».



- На защите защитников Отечества. Сегодня комитет солдатских матерей подвел предварительные итоги призыва.



- Медицинский профицит кадров. Почему в Должанской ЦРБ готовы уволить сразу 20 сотрудников?



- Современная трансформация ценностей. Кто в ответе за нравственное воспитание молодежи?



- Маленькие шаги в большой спорт начинаются в школьных спортзалах. На это взрослые готовы тратить десятки миллионов рублей.

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Вести-Орёл

23 ноября 2018 года







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