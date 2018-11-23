Новости версия для печати Ученики Дубовской средней школы Новодеревеньковского района получили в подарок обновленный спортзал В ремонт спортивных залов и их оснащение сейчас вкладываются немалые средства. В Орловской области в этом направлении работает партийный проект «Единой России» - «Детский спорт».



В спортивном зале Дубовской средней школы заменили кровлю, покрасили стены и полы, обновили электропроводку и освещение, а также - оконные блоки, уличную дверь, отремонтировали холл и раздевалки. На всё это было потрачено 2 миллиона 750 тысяч рублей. Для местных ребятишек это большое событие. Ведь в разных спортивных секциях здесь занимаются 86% учеников. И есть свои чемпионы. К примеру, девочки-футболистки - чемпионки области на приз клуба «Кожаный мяч».

Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Мы прекрасно понимаем, что только в спорте можно вырастить здоровую нацию. Только спорт может выработать жесткий, железный характер и у ребят, и у девчонок, чтобы они потом дальше учились, твердо шли по этой жизни и стремились быть всегда победителями». Такой же праздник прошел и в детском саду №1 посёлка Хомутово. Дошкольному учреждению по программе наказов избирателей было выделено 150 тысяч рублей на ремонт спортзала, в котором оштукатурили и покрасили стены, докупили необходимый инвентарь. Свою благодарность дети выразили в ответном «творческом подарке».





Татьяна Напольских

23 ноября 2018 года







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