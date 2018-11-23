Новости версия для печати За девять месяцев этого года в нашем регионе введено более 170 тыс. кв. м жилья До конца года эта цифра увеличится до 300 - такой прогноз дают эксперты.



До конца декабря будут сданы 11 многоквартирных жилых домов. Сегодня на Орловщине 1650 строительных организаций. Там работают занято 9700 человек.





Татьяна Напольских

23 ноября 2018 года







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