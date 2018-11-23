Новости версия для печати В Орловской области 685,5 килограммов рыбы и морепродуктов были сняты с продажи Причина – отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность.



Еще одна причина, по которой снимают с продажи рыбу, - не соответствие нормам содержания глазури.



Всего за 10 месяцев этого года было исследовано 757 проб. Несоответствие выявлено в 2,3% проб.





Татьяна Напольских

23 ноября 2018 года







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