Новости версия для печати Сегодня в Орле состоялось итоговое заседание комитета солдатских матерей В основном, говорили о том, как соблюдается законодательство при прохождении призывной кампании.



Сейчас идет осенний призыв. Вооруженные силы страны должны пополнить около 600 новобранцев из нашего региона. Отправки уже идут. И у солдатских матерей есть вопросы.

Валентина Старовойтова, председатель Совета солдатских матерей: «Очень много ребят больных, которые скрывают свои заболевания и отправляются в войска служить. Потом, через военные госпитали, через центральную врачебную комиссию, их увольняют досрочно по болезни».





Анна Вайсергисер

23 ноября 2018 года







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