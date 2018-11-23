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В Орле духовно-нравственному воспитанию посвятили церковно-общественный форум

Форум проходит сегодня на площадке фундаментальной библиотеки ОГУ и носит название - «Рождественские чтения». В этом году они уже седьмые по счету. Ежегодно на чтениях выступают докладчики, а лучшие работы потом остаются в истории на страницах сборников.

Сегодня в фундаментальной библиотеке ОГУ собрались представители церкви, педагоги и специалисты по работе с молодежью, чтобы обсудить ключевые мировоззренческие проблемы, с которыми сталкивается молодое поколение в современном мире.

Стартовал региональный этап международных Рождественских Образовательных чтений, как и полагается, с молебна. Затем приступили к обсуждению проблем насущных. Лейтмотив этого года – «Молодежь: свобода и ответственность». Участники форума обсудили темы церковного подхода к проблемам подросткового возраста, поиск путей проповеди к молодёжи 21 века.
Антоний митрополит Орловский и Болховский: «Что такое нравственная ответственность? Как говорится в писании, «где дух Господень, там свобода». Но это не та свобода, когда, что хочу, то и делаю. Нужно понимать, что ты – человек».
Каким оно будет - наше будущее? Говорили о трансформации ценностей и об отступлении от нравственных канонов. А еще разбирали современные реалии.
Вадим Соколов, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Молодежь, как наиболее активная и креативная часть общества, инстинктивно стремится к новому и нередко воспринимает некоторые общественные нормы как барьеры, ограничивающие их свободу». 
Научить молодежь понимать и принимать эти нормы - задача общества, семьи, школы, говорили на форуме. Без мощного духовного наставления ничего не получится, уверен современный публицист Павел Великанов. В рамках научно-образовательного форума он представил свой новый интернет-проект «Академия Веры».
Павел Великанов, протоиерей, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии: «Мы постарались нашей командой - командой портала Богослов.ру - сделать все возможное для того, чтоб преодолеть этот разрыв между сознанием обычного современного светского человека и тем богатым церковным наследием, которое у нас имеется».
Еще больше о портале можно будет услышать в радиопрограмме «Актуальное интервью» на «Радио России. Орел» во вторник в 7:20 утра.


Анна Вайсергисер
23 ноября 2018 года

 


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