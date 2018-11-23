Новости версия для печати Борьба с онкозаболеваниями – первостепенная задача По последним данным в Орловской области зарегистрировано свыше 21 тысячи людей с онкологическими заболеваниями. При этом смертность от новообразований ежегодно растет.



Заместитель директора Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Наталья Каверина озвучила для читателей "Орловского информбюро" перечень мероприятий по обнаружению онкологических заболеваний на ранних стадиях, выработанный в открытом диалоге врачей, страховых компаний, ТФОМС и департамента здравоохранения. О.И.: Но начнём с того, почему же показатель смертности достиг критической отметки? Наталья Каверина: Одна из причин высокой смертности от онкопатологии – это отказ от прохождения или несвоевременное прохождение гражданами профилактических мероприятий (диспансеризации или профилактических осмотров). Течение заболевания может проходить бессимптомно и, в конечном итоге, привести на больничную койку. Поэтому обнаружить онкологическое заболевание на ранних стадиях развития – это важнейший вопрос жизни для пациента. О.И.: На что обратить внимание в первую очередь? Какие заболевания в нашем регионе наиболее распространены? Наталья Каверина: Самыми часто диагностируемыми новообразованиями считаются: рак молочной железы, матки, рак лёгкого и толстой кишки. Именно поэтому в объем исследований при проведении диспансеризации взрослого населения включены:

- осмотр врача акушера-гинеколога с забором мазка на цитологическое исследование, - маммография, - флюорография лёгких, - анализ кала на скрытую кровь.

При сборе анамнеза, осмотре, проведении исследований в рамках проведения профилактических мероприятий врачи-специалисты могут выявить наличие проблемы, и в этом случае пациенту будут назначены дополнительные исследования, на основании которых поставлен точный диагноз и начато лечение. О.И.: Охотно ли пациенты соглашаются на дополнительные исследования? Наталья Каверина: Не всегда. Врачи-специалисты отмечают, что пациенты могут не прийти на второй этап обследования, мотивируя это нормальным самочувствием или занятостью, а в результате возвращаются через некоторое время с 3-ей или 4-ой (последней) стадией рака.

Работа врачей-специалистов первичного звена (поликлиник) направлена на выявление онкозаболеваний на ранней стадии. А пациенты, особенно люди старшего возраста, должны понимать – именно от своевременности проведения профилактических мероприятий зависит обнаружение болезни на ранней стадии Это дает врачам–специалистам время для подбора терапии и возможность излечения от заболевания. О.И.: Какие меры со стороны медицинских учреждений планируется принять, чтобы улучшить ситуацию? Наталья Каверина: В настоящее время проводится работа по укомплектованию первичных онкологических кабинетов в районных больницах врачами-онкологами. Планируется также регулярное проведение семинаров с врачами, средними медицинскими работниками первичных онкологических кабинетов, фельдшерами и акушерками смотровых кабинетов для формирования «онкологической настороженности».

За качеством проводимой диспансеризации осуществляется контроль со стороны Департамента здравоохранения Орловской области, страховыми медицинскими организациями, ТФОМС Орловской области с ежемесячным анализом впервые выявленных заболеваний, в том числе онкологических.

Важнейшим аспектом, конечно, является информирование населения о здоровом образе жизни, раннем обращении за медицинской помощью, об отказе от вредных привычек. Приоритетным направлением в развитии онкослужбы является внедрение новой системы контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями. А с 2019-го года страховые представители третьего уровня начнут работу по индивидуальному сопровождению онкобольных. О.И.: Что это даст пациенту? Наталья Каверина: Это позволит формировать приверженность пациента к лечению и своевременному выполнению предписаний врачей. Работа страховых представителей будет нацелена на информирование пациента о его правах, сроках оказания медицинской помощи, о тех препаратах, которые он может получать.

Главное, нужно помнить, что своевременное обращение в медицинскую организацию и активное участие пациента в лечебном процессе – залог успеха в борьбе с любой болезнью.





Орловское Информбюро

23 ноября 2018 года







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