Новости версия для печати Андрей Клычков принимает участие в расширенном заседании президиума Госсовета, которое впервые проходит в новом формате Представители исполнительной и законодательной власти собрались сегодня в Ялте.

Проводит заседание Президент РФ.



Особенностью встречи стал неформальный диалог Владимира Путина с главами регионов. В рамках обсуждения вырабатываются предложения по дальнейшему социально-экономическому развитию страны. В частности, рассматривается реализация Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», сообщает информационный портал Орловской области.



Владимир Путин потребовал от Правительства РФ и органов власти субъектов РФ обеспечить конкретные результаты по выполнению национальных проектов и майских указов.



«Нужно добиться прорыва по таким важнейшим направлениям, как здравоохранение, образование, инфраструктура. Именно для того, чтобы ситуация в стране менялась к лучшему, чтобы люди стали жить лучше», - подчеркнул Владимир Путин.





Орловское Информбюро

23 ноября 2018 года







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