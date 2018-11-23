Новости версия для печати Некрасовская школа-интернат отметила 85-летний юбилей Руководство, коллектив и воспитанников учреждения сегодня поздравили уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Владимир Поляков, начальник управления общего образования Департамента образования области Татьяна Патова, представители администрации Орловского района, депутаты, педагоги-ветераны, бывшие выпускники, а также шефы школы-интерната.



Как сообщает информационный портал Орловской области, поздравление в адрес виновников торжества прислал губернатор Орловской области Андрей Клычков. «Все 85 лет школа-интернат с честью выполняет одну из самых благородных миссий – дает своим воспитанникам качественное образование, практические знания и навыки, окружая их вниманием и заботой», - говорится в поздравлении главы региона.



Было также отмечено, что Некрасовская школа-интернат заслуженно пользуется уважением у коллег. В числе ее достижений создание кадетских классов, выпускники которых продолжают свое обучение в ведущих военных вузах страны.



Лучшие сотрудники школы, в числе которых директор Татьяна Паршикова, были отмечены почетными грамотами губернатора, орловского Облсовета, регионального департамента образования.



Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием воспитанников и педагогов Некрасовской школы-интерната.





Орловское Информбюро

23 ноября 2018 года







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