Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- 20 каналов в отличном качестве - для всех. В регионе начался запуск второго мультиплекса.



- Самая сильная на свете любовь. В Орле начали праздновать День матери.



- Пешеходов просят выйти из сумрака. Госавтоинспекторы проводят рейды.



- Скорая помощь госпиталю. Сегодня к поликлинике УМВД были стянуты пожарные расчеты.



- Орловскую веру и поддержку - на Северный Флот. Сегодня освятили иконостас, который передадут на атомный подводный крейсер «Орел».





Вести-Орёл

23 ноября 2018 года







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