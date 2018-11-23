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пятница
23.11.2018
20:00:38
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Сегодня освятили походный иконостас для атомной подводной лодки «Орел»Уже много лет на этом судне несут срочную службу орловские призывники.
Вообще наличие православных святынь на крейсере большая поддержка во время исполнения военного долга. Размещение походных храмов и иконостасов на подводных кораблях - уже сложившаяся традиция.
Иконостас будет передан на следующей неделе лично экипажу и командиру крейсерской подводной лодки «Орел» в части, где базируется 11 дивизия подводных лодок Северного флота.
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