Новости версия для печати Скорая помощь - госпиталю Сегодня к поликлинике УМВД были стянуты пожарные расчеты.



Сегодня днем Орел огласили звуки пожарных сирен. К счастью, ЧП было условным. В госпитале медико-санитарной части УМВД прошла масштабная тренировка.



Согласно замыслу, пожар случился в конференц-зале ведомственной больницы. На место прибыли расчеты МЧС.



Газодымозащитникам пришлось разыскать и спасти двух человек, которые, по сценарию учений, оказались отрезаны от путей эвакуации. И пожарные, и медики задачи учений выполнили. График работы медицинского стационара тренировка не нарушила.





Татьяна Напольских

23 ноября 2018 года







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