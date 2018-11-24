К 100-летию Орловского государственного литературного музея И.С. Тургенева в нашем городе пройдет специальное почтовое гашение

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суббота
24.11.2018
9:37:02
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К 100-летию Орловского государственного литературного музея И.С. Тургенева в нашем городе пройдет специальное почтовое гашениеМероприятие пройдет сегодня, 24 ноября, в музее И.С. Тургенева.
Как сообщает информационный портал Орловской области, художественный штемпель спецгашения подготовил Орловский филиал Почты России. На нем изображено здание музея, указана дата его основания.
Для спецгашения ограниченным тиражом подготовлены клубные почтовые карточки с видами здания музея.
После спецгашения в музее уникальный штемпель перейдет в пользование центрального почтового отделения, где будет действителен только один день – 24 ноября. Затем штемпель будет отправлен в Центральный музей связи. Уникальный почтовый оттиск можно будет поставить на любую почтовую корреспонденцию, в том числе и для своих коллекций.
Начало мероприятия в 11.00.
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