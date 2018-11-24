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суббота
24.11.2018
14:34:07
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В Орловской области проходит профилактическая акция «Должник»Сотрудники ведомств проведут несколько совместных рейдов по адресам неплательщиков.
В рамках мероприятия устанавливаются адреса фактического проживания должников, их доходы и имущество, за счет которых будут взыскиваться штрафы. За уклонение от оплаты грозит дополнительный штраф в двукратном размере долга, арест до 15 суток или же обязательные работы на срок до 50 часов.
Управление Федеральной службы судебных приставов рекомендует воспользоваться ресурсом «Банк данных исполнительных производств» либо официальным мобильным приложением «ФССП». Эти сервисы позволяют не только оперативно получить информацию о своих долгах, но и оплатить их в режиме онлайн.
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