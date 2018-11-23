Новости версия для печати Грант на сохранение русского языка Орловский университет им. Тургенева одержал победу в открытом конкурсном отборе Министерства просвещения.



Финансовую поддержку получил проект «Русский язык: через прошлое в будущее». Его цель - создание образовательного и просветительского веб-ресурса, предназначенного для широкого круга пользователей и посвященного проблемам изучения русского языка. Пользователи получат возможность изучать старославянский язык, историческую грамматику русского языка, историю русского литературного языка. Сейчас в разработке программа дистанционного обучения и создание веб-сайта.



Это уже второй проект опорного вуза, который получает гранд в рамках государственной программы «Развитие образования».





Мария Семак

23 ноября 2018 года







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