Новости версия для печати Сегодня – День матери День матери отмечают практически во всех странах мира. В России этот день стали отмечать сравнительно недавно.



Установленный Указом Президента Российской Федерации №120 от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной значимости материнства».





Орловское Информбюро

25 ноября 2018 года







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