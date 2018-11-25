Новости версия для печати Руководители города Орла поздравляют дорогих женщин с Днем матери Милые женщины! Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников — Днем матери!

С образом матери у нас ассоциируются самые добрые чувства и трогательные воспоминания. Особое восхищение вызываете вы, женщины, неоднократно испытавшие счастье материнства и взявшие на себя многократную ответственность за судьбу своих детей.



При этом, оставаясь женственными и очаровательными, вы проявляете еще и высокие профессиональные, деловые качества, достигаете успехов в труде.



Поддержка многодетных семей — очень важная часть работы городской власти и всегда будет в приоритете!

Милые, дорогие матери, примите слова признательности, любви и уважения! Желаем вам и вашим семьям счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших домах царят любовь и мир!



Мэр города Орла Василий Новиков

Глава администрации города Орла Александр Муромский





Орловское Информбюро

25 ноября 2018 года







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