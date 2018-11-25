ПФР: средства материнского капитала можно использовать для оплаты детского сада, не дожидаясь трехлетнего возраста малыша

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воскресенье
25.11.2018
18:42:02
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ПФР: средства материнского капитала можно использовать для оплаты детского сада, не дожидаясь трехлетнего возраста малышаТакая возможность появилась еще в январе этого года, однако не все родители об этом знают. Кроме того, деньги можно использовать для получения платных услуг в системе дошкольного образования. Платить можно и за старшего, и за младшего ребенка.
Заявление о распоряжении средствами материнского капитала принимаются не только на личных приемах, но и в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг.
Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей.
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