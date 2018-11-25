Новости версия для печати ПФР: средства материнского капитала можно использовать для оплаты детского сада, не дожидаясь трехлетнего возраста малыша Такая возможность появилась еще в январе этого года, однако не все родители об этом знают. Кроме того, деньги можно использовать для получения платных услуг в системе дошкольного образования. Платить можно и за старшего, и за младшего ребенка.



Заявление о распоряжении средствами материнского капитала принимаются не только на личных приемах, но и в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг.



Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей.





Мария Семак

25 ноября 2018 года







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