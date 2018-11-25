На Орловщине продолжается работа по обучению пожилых граждан компьютерной грамотности

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воскресенье
25.11.2018
18:41:55
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На Орловщине продолжается работа по обучению пожилых граждан компьютерной грамотностиНа днях еще 16 мценских пенсионеров получили сертификаты об образовании в сфере IT.
Курсы проводились на базе Мценского филиала Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева.
Как сообщает информационный портал Орловской области, работа по обучению пенсионеров азам компьютерной грамотности организована Региональным отделением Союза пенсионеров России и Отделением Пенсионного фонда РФ по Орловской области. Она была начата на Орловщине в 2013 году. За этот период новые знания в области информационных технологий получили порядка 13 тыс. пенсионеров, 226 из них – амчане, у которых возможность пополнить свой багаж знаний появилась с декабря 2014 года.
На подобных занятиях пожилые люди осваивают офисные программы, работу с Порталом государственных услуг, получают навыки общения в социальных сетях.
Записаться на компьютерные курсы для пенсионеров можно по телефонам 8 (4862)72-92-77, 8 (4862) 72-92-33, 8 (4862) 47-16-22.
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