Новости версия для печати Сегодня в администрации Орловской области поздравят лучших матерей региона Они успели состояться сами и воспитать достойных детей – женщин, сумевших совместить две важные задачи в жизни, сегодня поздравят с Днем матери.



На прием в честь праздника приглашены мамы, чей «послужной» список начинается их собственными достижениями и продолжается успехами детей. Заслуженные врачи, педагоги, спортсмены, целые семейные династии. Среди почетных гостей будет и мама космонавта, героя России Александра Мисуркина.



И в честь этих женщин сегодня в администрации области будут звучать слова благодарности, для них подготовлены залуженные награды и праздничный концерт.





Мария Семак

26 ноября 2018 года







На главную страницу





