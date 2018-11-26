Новости версия для печати В День Конституции РФ в Орловской области пройдет общероссийский день приема граждан Акция организуется по всей стране ежегодно 12 декабря в соответствии с поручением главы государства с 2013 г.



Граждане могут обратиться в приемные Президента РФ, государственные органы, органы местного самоуправления лично в порядке живой очереди при предъявлении паспорта. Также с согласия заявителя обеспечивается видеоконференцсвязь, видео- и аудиосвязь с уполномоченными лицами, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.



Адрес проведения личного приема граждан в приемной Президента РФ в Орловской области: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 102 .



Также личные приемы проведут зампред правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Николай Злобин ( г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 332 ), зам. руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области Вячеслав Ерохин ( г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 443 )



Прием граждан в режиме связи осуществят член правительства Орловской области – руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин, и. о. заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области Валерий Аносов, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

26 ноября 2018 года







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