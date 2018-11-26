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За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 25 ДТП

Из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили телесные повреждения, четыре человека погибли.

24 ноября в 16:35 водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» следовал по автодороге Орел-Тамбов и в районе 7 километра выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом «ПАЗ-320302», который двигался во встречном направлении, с последующим столкновением «Фольксвагена» с автомобилем «ДАФ FTXF 105», который двигался во встречном направлении, с последующим съездом «ДАФ» в кювет. В результате ДТП водитель и три пассажира «Фольксвагена» скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

25 ноября в 12:15 водитель автомобиля «Ауди 80» двигался по Московскому шоссе и на нерегулируемом перекрестке Московское шоссе – ул. Паровозная, при повороте налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Лада 210740», который двигался во встречном направлении. В 17:20 из травмпункта больницы им. Семашко поступила информация о том, что в 16:45 минут к ним за медицинской помощью обратился пассажир «Лады», после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.

26 ноября в 01:45 водитель автомобиля «ВАЗ-21104» следовал по ул. Михалицына и в районе д. 5, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - бордюрный камень, с последующим наездом на световую опору. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи доставлен в больницу им. Семашко, после установления диагноза отпущен.


Орловское Информбюро
26 ноября 2018 года

 


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