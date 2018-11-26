Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
26.11.2018
21:22:48
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Президиум орловского Областного совета утвердил список вопросов ноябрьской сессии

В повестке их 36. Ключевой - об областном бюджете.

Рассматривать законопроекты областного бюджета народные избранники будут в рамках второго чтения. После первого чтения депутаты рекомендовали увеличить доходы региональной казны. Таким образом, они на прогнозируемый 2019 год выросли на 2,3 миллиарда рублей.
Елена Сапожникова, член правительства Орловской области, руководитель департамента финансов Орловской области: «Безвозмездные поступления из федерального бюджета предполагают увеличение по следующим направлениям: на образование - плюс 369 миллионов рублей, здравоохранение - 607 миллионов рублей. Увеличены целевые поступления на сельское хозяйство - 121,9 миллион рублей, на поддержку малого предпринимательства дополнительно 74,8 миллиона рублей, дорожное хозяйство - национальный проект «Безопасные и качественные дороги» - 593 миллиона рублей».



Антон Киселёв
26 ноября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта