Новости версия для печати Президиум орловского Областного совета утвердил список вопросов ноябрьской сессии В повестке их 36. Ключевой - об областном бюджете.



Рассматривать законопроекты областного бюджета народные избранники будут в рамках второго чтения. После первого чтения депутаты рекомендовали увеличить доходы региональной казны. Таким образом, они на прогнозируемый 2019 год выросли на 2,3 миллиарда рублей.

Елена Сапожникова, член правительства Орловской области, руководитель департамента финансов Орловской области: «Безвозмездные поступления из федерального бюджета предполагают увеличение по следующим направлениям: на образование - плюс 369 миллионов рублей, здравоохранение - 607 миллионов рублей. Увеличены целевые поступления на сельское хозяйство - 121,9 миллион рублей, на поддержку малого предпринимательства дополнительно 74,8 миллиона рублей, дорожное хозяйство - национальный проект «Безопасные и качественные дороги» - 593 миллиона рублей».





Антон Киселёв

26 ноября 2018 года







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