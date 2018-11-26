Новости версия для печати Почти 3,5 гектара несанкционированных свалок в этом году выявили специалисты Росприроднадзора Почти 100 свалок площадью в 2,5 гектара удалось ликвидировать.



Об этой деятельности, а также других показателях в сфере защиты окружающей среды сотрудники областного Росприроднадзора отчитались в конце прошлой недели. Управление взыскало Больше 4 миллионов рублей штрафов. Всего к ответственности было привлечено полсотни юридических и почти 100 должностных лиц.





Антон Киселёв

26 ноября 2018 года







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