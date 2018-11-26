Новости версия для печати ГИБДД: число водителей «под градусом» на орловских дорогах не снижается Каждый день как минимум несколько человек в регионе пополняют список автомобилистов, лишенных прав за езду подшофе.



Тактика поиска нетрезвых водителей сочетает сплошные полицейские кордоны и свободный поиск. Для определения состояния автомобилиста у инспектора обычно не больше минуты. Но опыт позволяет выявить нарушителя не только по характерному запаху, но и по мельчайшим деталям поведения.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Только за прошедшие пять суток этой недели было выявлено более 10 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Уже неоднократно говорилось, что такие водители опасны на дороге. ДТП, которые они допускают, имеют большую тяжесть последствий». А водителям, кто сетует на частые остановки в пути, в ГИБДД напоминают: все это, чтобы избежать хаоса на дорогах.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Чтобы предотвратить управление транспортом в состоянии опьянения, инспекторы ГИБДД останавливают всех водителей. Просьба к добропорядочным водителям, которые не нарушают ПДД, с пониманием относиться к тому, что инспекторы проводят тотальную проверку всех водителей». Мощным стимулом для инспекторов пока остается неблагополучная статистика: снизить число «пьяных» ДТП в регионе пока не удается.





Иван Суверин

26 ноября 2018 года







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