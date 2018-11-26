Новости версия для печати Совещание в администрации Орловской области Поздравление золотой медалистки Антонины Шмелевой. Стратегия социально-экономического развития региона. Цифровизация телевидения на Орловщине.



С цветов и поздравлений сегодня началось заседание правительства. Повод - золотая медаль. Дзюдоистка Антонина Шмелёва выиграла гран-при в Нидерландах.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Медали подобного уровня - результат большой кропотливой работы. И Я считаю, что это для нас очередной сигнал к тому, что нужно уделять больше внимания, больше усилий для того, чтобы поддерживать не только победителей, но и молодых спортсменов, которые в будущем будут приносить такие высокие награды». Отметили и работу тренера, воспитавшего чемпионку. Потом перешли к вопросам насущным. Обсудили стратегию социально-экономического развития региона. В документе почти 200 страниц в них черным по белому обозначены приоритетные задачи и направления до 2035 года.

Юрий Савкин, начальник управления департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области: «Минэкономразвития предупреждают о том, что после принятия стратегии РФ, возможно, потребуется необходимость внесения изменений в региональную стратегию. Мы постараемся это оперативно осуществить». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Определены 22 показателя, по которым мы должны будем в приоритетном направлении работать, и из 1385 показателей в целом по стране, которые являются критерием деятельности всех регионов, нам нужно уже сейчас понять механизм реализации и в случае необходимости готовить план мероприятий по корректировке самой стратегии, но и по определению приоритетов». Основная цель стратегии - улучшить качество жизни на Орловщине, создать комфортную городскую среду, развивать образование, культуру. Что касается последнего, то о культуре в 2019 году будут говорить больше обычного. Следующий год объявлен по России Годом Театров.



Обсудили на заседании и начало новой эпохи в истории телевидения. Регион со следующего года переходит на цифровое вещание. Тестовая трансляция второго мультиплекса, или еще плюс 10 бесплатных каналов, уже идет в нескольких районах.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас семь тысяч человек могут оказаться без получения сигнала. Я думаю, картина несколько иная, потому что из этих семи тысяч - у большей части есть новые телевизоры, плюс к этому есть комплекты спутникового телевидения, но для того, чтобы определять объемы необходимых субсидий, объем необходимой поддержки малоимущим, одиноко проживающим пенсионерам, здесь нам нужно четко понимать от главы района конкретные задачи». Юрий Урсу, руководитель Департамента информационных технологий Орловской области: «Принимать сигнал цифрового телевидения можно путем использования современных телевизионных приемников с поддержкой стандарта DVB-T2, либо с помощью приставок с цифровым тюнером. Стоимость приставок начинается от шестисот рублей, и купить их можно в любом магазине электронно-бытовой техники». На данный момент больше 73% населения готовы к переходу на новый формат вещания.





Анна Вайсергисер

26 ноября 2018 года







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