Новости версия для печати Хотите спросить о ВИЧ? Звоните на горячую линию Сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора начала работать «горячая линия», посвященная профилактике ВИЧ-инфекции.



У специалистов можно узнать, как передается заболевание и как защититься, где можно пройти обследование, а также задать другие вопросы. Горячая линия активна в рабочее время до 8 декабря. Телефоны есть на официальном сайте ведомства.





Татьяна Напольских

26 ноября 2018 года







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