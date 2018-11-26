Новости версия для печати Сегодня на уборку снега в Орле вышли 23 единицы техники и 70 человек Такие цифры предоставил директор «Спецавтобазы» Александр Байдак.



По информации Александра Байдака, в ручном режиме убираются пешеходные переходы, остановочные павильоны, подходы к мостам. Улицы убирали 75 человек и 18 единиц техники: 8 КДМ, 1 ПУМ, 2 самосвала, 3 погрузчика, 2 трактора, 2 «вилли». С территории города было вывезено 44,2 куб. м. мусора, сообщил Александр Байдак. За сутки было израсходовано 266 тонн пескосоляной смеси.





Татьяна Напольских

26 ноября 2018 года







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