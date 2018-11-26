Новости версия для печати Нарышкинской средней общеобразовательной школе №1 исполнилось 100 лет Большой праздник объединил разные поколения жителей Урицкого района. Школа открылась еще в 1918 году, на базе дома полковника Шатурского. А сегодня это самое многочисленное учебное заведение района. На праздники в честь векового юбилея побывала наша съемочная группа.



Торжественное собрание провели в спортивном зале, это самое большое помещение в школе. А гостей в этот день было очень много. Ученики, педагоги, бывшие выпускники и сотрудники, представители администрации района и области. Уроженец Нарышкино Сергей Протемкин тоже не раз бывал в этой школе, а именно в спортзале - в его школе тогда спортзала не было, и уроки физкультуры проходили в соседнем учебном заведении. Сергей Потемкин, зам. председателя орловского Облсовета: «Я в школе этой не учился, мы всегда соперничали с этой школе. Здесь прекрасный коллектив, здесь мой бывший директор начинал, и он был тем человеком, который объединил наши две школы - в каком-то моральном смысле, и сейчас эти две школы в хорошем смысле соревнуются. И я рад, что из этого соревнования вырастает доброе, хорошее и вечное». Целый век за плечами этого учебного заведения. И за это время школа никогда не прекращала работать. Инна Шакиева, директор Нарышкинской школы №1 ИМ. Н. И. Зубилина Урицкого района Орловской области: «Во время войны на территории нашей школы был госпиталь. Дети во время войны не переставали учиться, учителя не переставали работать. Послевоенные годы были также тяжелыми, но, тем не менее, школа работала, учителя работали». Из этих стен вышло немало достойных выпускников. Здесь трудились талантливые педагоги. Один из них - математик Николай Зубилин, имя которого и носит учебное заведение. Галина Камалян учителем биологии работала здесь с 1967 года, когда школа в Нарышкино была одна. Галина Камалян, ветеран педагогического труда: «Классы были большие. Я получила класс 5 «Г», в котором было 42 ученика». Сегодня в этом учебном заведении учится более шестисот детей. Половина из них отличники и хорошисты, и они очень любят родную школу. Для них это не только место учебы, но и досуга. Валерия Петухова, ученица 11 класса: «В нашей школе есть много кружков, секций - это гимнастика, волейбол, плавание. Команды нашей школы занимают места на мероприятиях различного уровня». Главное достояние школы - педколлектив. Из 68 учителей - 40 имеют высшую квалификацию, 2 педагога обладатели президентских грантов. Лучших сотрудников наградили благодарственные письмами и почетные грамотами от областной администрации, а воспитанники школы подготовили для гостей праздничный концерт.









Татьяна Тимохина

26 ноября 2018 года







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