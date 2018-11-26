Нарышкинской средней общеобразовательной школе №1 исполнилось 100 лет

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понедельник
26.11.2018
21:22:28
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Нарышкинской средней общеобразовательной школе №1 исполнилось 100 летБольшой праздник объединил разные поколения жителей Урицкого района. Школа открылась еще в 1918 году, на базе дома полковника Шатурского. А сегодня это самое многочисленное учебное заведение района. На праздники в честь векового юбилея побывала наша съемочная группа.
Торжественное собрание провели в спортивном зале, это самое большое помещение в школе. А гостей в этот день было очень много. Ученики, педагоги, бывшие выпускники и сотрудники, представители администрации района и области.
Уроженец Нарышкино Сергей Протемкин тоже не раз бывал в этой школе, а именно в спортзале - в его школе тогда спортзала не было, и уроки физкультуры проходили в соседнем учебном заведении.
Целый век за плечами этого учебного заведения. И за это время школа никогда не прекращала работать.
Из этих стен вышло немало достойных выпускников. Здесь трудились талантливые педагоги. Один из них - математик Николай Зубилин, имя которого и носит учебное заведение.
Галина Камалян учителем биологии работала здесь с 1967 года, когда школа в Нарышкино была одна.
Сегодня в этом учебном заведении учится более шестисот детей. Половина из них отличники и хорошисты, и они очень любят родную школу. Для них это не только место учебы, но и досуга.
Главное достояние школы - педколлектив. Из 68 учителей - 40 имеют высшую квалификацию, 2 педагога обладатели президентских грантов. Лучших сотрудников наградили благодарственные письмами и почетные грамотами от областной администрации, а воспитанники школы подготовили для гостей праздничный концерт.
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