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Филателисты Орловщины получили еще один подарок, связанный с именем Тургенева

В минувший выходной прошло торжественное специальное гашение художественного штемпеля.

Художественный штемпель спецгашения подготовил Орловский филиал Почты России. На нем - здание музея Тургенева. Кстати, музею в этом году исполняется 100 лет. Также для спецгашения подготовили клубные почтовые карточки с видами здания музея - ограниченным тиражом. После этого события штемпель был действителен только один день – 24 ноября. И сегодня он отправлен в Центральный музей связи. 
Анжелика Игнатьева, главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Орловской области: «Орловский филиал завершает череду праздничных спецгашений, посвященных 200-летию Тургенева. Началось все с выхода марки в августе - штемпеля первого дня. Потом был штемпель с автографом Тургенева, изготовленный для Спасского-Лутовиново. И еще один штемпель - в честь 100-летия музея. Такой хороший аккорд, мы считаем. И на память музею останется, и на память филателистам».
В этом году была выпущена третья за всю историю почтовая марка, посвященная Ивану Сергеевичу Тургеневу. Причем, выпущена она в формате почтового блока необычной овальной формы. К этому почтовому блоку был «конверт первого дня». И к марке - штемпель специального гашения. Однодневный. 
 
Что касается штемпеля для Спасского-Лутовиново, он будет действовать до конца года. И все письма, которые отправляются из Спасского, отмечены этим штемпелем. И есть еще штемпель постоянного действия. Он используется на орловском почтамте.



Татьяна Напольских
26 ноября 2018 года

 


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